游顥替勞工爭取高溫假與津貼“政院”態度保守

藍委游顥。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月9日電（記者 俞敦平）在今日的院會中，中國國民黨籍“立委”游顥針對熱傷害問題，向“行政院長”卓榮泰和台“勞動部長”何佩珊進行質詢。他強調，目前的防暑措施對勞工來說並不實際，呼籲政府在法制檢討時應納入具體的高溫假與津貼方案。對此，何佩珊表示目前國際上尚無高溫假的概念，但承諾會研究應對高溫的彈性工作安排。



游顥指出，作為前勞工，他深知現行的防暑措施，如“國健署”呼籲保持涼爽和多喝白開水，對於實際工作的勞工來說，並沒有實際意義。他舉例說明，昨日新北板橋的一名工人因熱中暑和熱衰竭倒地搶救無效，這樣的悲劇令人遺憾。



游顥進一步詢問部長對高溫假和高溫津貼的看法。何佩珊回應表示，目前國際上還沒有高溫假的概念。然而，游顥立即指出，中東地區如伊拉克和伊朗已經實施了高溫假，全球暖化的情況下，許多國家陸續推行類似措施。何佩珊則解釋說，這些國家是因為沙漠氣候而實施高溫假。



游顥強調，隨著全球暖化，許多國家都在研議高溫假的問題，並要求何佩珊採取更具體和積極的態度來看待高溫假和高溫津貼。他認為，避難措施是事後的應對手段，而在事前應該制定更完善的保護措施。何佩珊回應表示，“勞動部”目前正研究如何在高溫情況下提供避難和彈性的工作安排，但指出這涉及勞資雙方不同的意見。



游顥對此表示，避難措施不應該是用人命來換取的後補手段，而是應該在法制檢討時，將高溫假和高溫津貼一併納入考量。他強調，應該在高溫條件下全面檢討相關法規，不僅僅是避難措施或僱主責任。



卓榮泰回應表示，台灣並非熱帶地區，也不是像沙漠國家那樣的極端氣候，但政府會在8月的法制檢討中納入這些建議，進一步研究如何有效保護勞工在高溫環境下的權益。