鄭文燦再交保理由　桃園地院這樣說

桃園地院。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月9日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，桃園地方法院今天上午重開羈押庭，維持交保裁定，但將保釋金從新台幣500萬元，提高到1200萬元。對於更裁仍讓鄭文燦交保，桃園地院發布新聞稿表示，被告卸任市長一職後迄今已逾1年半，是否仍於桃園市政府有影響力仍有疑義，難認有羈押之必要性。



桃園地方法院針對鄭文燦案新聞稿如下：



台灣桃園地方法院113年度聲羈更一字第15號新聞稿



被告鄭OO涉犯貪污治罪條例等案件，經臺灣高等法院撤銷原裁定發回本院更裁，本院訊問後裁定以新臺幣1200萬元具保（加保700萬元），並限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。



理由如下：



一、就聲請意旨所認被告犯罪嫌疑重大部分：



1.就涉犯貪污治罪條例中不違背職務收受賄絡罪嫌部分，被告雖否認犯行，然依聲請書所附卷內供述及非供述證據判斷，此部分被告犯罪嫌疑重大。



2.就洗錢罪嫌部分，被告否認犯行，又依前開所述被告收受賄絡犯罪嫌疑重大，而聲請意旨所指廖OO等人所交付之500萬元現金，法律評價上屬犯罪所得之嫌疑亦重大，然洗錢罪之構成要件著重於有無掩飾及隱匿手段，依目前事證，聲請人就此部分之釋明不足，此部分應予駁回。



3.就洩密罪嫌部分，依卷內事證除廖OO之供述或轉述外（含衍生證據），並無其他事證作為補強證據，至多僅能釋明有可能有相關公務員洩密，尚難認洩密之來源及為被告，是就此部分之應予駁回。