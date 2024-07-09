鄭文燦再交保　黃國昌：差點沒昏倒

鄭文燦再交保，黃國昌說，如何找回人民對司法的信心？（照片：黃國昌臉書） 中評社台北7月9日電／桃園地方法院今日再開羈押庭，涉貪污罪嫌的民進黨籍海基會前董事長鄭文燦，維持原交保裁定，但保釋金提高到新台幣1200萬元，即增加700萬元，同樣限制住居、出境、出海。檢方已當庭再提出抗告。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌9日在臉書發文表示，法院考量鄭文燦之政商地位，認為交保得以替代羈押，如此悖離常理的裁定，如何找回人民對司法的信心？



黃國昌說，協商結束後，看到桃園地院重新裁定鄭文燦貪污1200萬交保的新聞稿，差點沒昏倒。



黃國昌指出，在裁定理由中，桃園地院認為：“被告卸任市長一職後迄今已逾1年半，是否仍於桃園市政府有影響力仍有疑義，且被告所犯涉及對價關係之構成要件，檢察官亦未釋明有哪些公務員知悉此等事實。”



黃國昌表示，先不論桃園地院是不是“忘了”鄭文燦兩個月前都還是“行政院副院長”，長年在民進黨內權傾天下，竟然還會懷疑鄭文燦的影響力？竟然如此率爾認定雖然有收錢的鄭文燦仍否認犯行，但並沒有勾串滅證之虞？



黃國昌說，行賄的人直接拿錢到市長官邸、收賄金流都已經被掌握，送錢的人也已羈押禁見，然後法院考量“被告之政商地位，認為本案准予新台幣1200萬元交保得以替代羈押”！如此悖離常理的裁定，如何找回人民對司法的信心？



黃國昌表示，果不其然，實力雄厚的鄭文燦，短短20分鐘內就送到700萬元現金，已經閃人了。