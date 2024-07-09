拯救東沙環礁　1840隻棘冠海星遭擊殺

研究人員用不影響海洋生態環境的醋酸擊殺棘冠海星。（台灣珊瑚礁學會提供） 中評社高雄7月9日電／棘冠海星又被稱為“魔鬼海星”，是珊瑚的殺手，海域正常時每公頃棘冠海星密度約15到30隻。台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修研究團隊和“內政部”海洋公園管理處在6月9日到12日期間赴東沙環礁調查，發現東沙環礁的西南海域棘冠海星密度已達每公頃1232.9隻。鄭明修9日召開記者會，指東沙環礁公園的棘冠海星大爆發，熱區範圍內的珊瑚已有9成以上被棘冠海星啃食殆盡，他這次率團赴該地執行棘冠海星清除作業，5位潛水人員執行注射醋酸，共擊殺1237隻棘冠海星，針頭因使用過於頻繁毀損，最後手動移除603隻，總計移除1840隻。



“海洋委員會”海洋保育署強調，南沙太平島周遭海域曾在2022年同樣有棘冠海星大爆發現象，當時與“中央研究院”合作，以人工注射醋酸液的方式，清除棘冠海星，時間長達1年多，最後有效控制。棘冠海星主要棲息在水深1公尺至20公尺的珊瑚礁區，以珊瑚蟲活組織為食，若數量過多，容易影響珊瑚礁生態，目前主要的清除做法是人工撿拾與醋酸液注射。



鄭明修為台灣珊瑚礁研究領域權威，多年帶領團隊調查台灣周邊海域狀況。他指出，棘冠海星是珊瑚礁最大的威脅，因棘冠海星壽命長，加上生命力、繁殖力皆強，1隻40公分的成熟棘冠海星1年能釋出2.8億顆卵，又喜食所有種類的珊瑚。若棘冠海星過量時，就會彷彿蝗蟲過境，珊瑚礁都被啃食殆盡，澳洲的大堡礁就深受棘冠海星之苦。



東沙環礁是台灣首座海洋公園，鄭明修本次率團赴該地執行棘冠海星清除作業，5位潛水人員執行注射醋酸，共擊殺1237隻棘冠海星。針頭因使用過於頻繁毀損，最後手動移除603隻，總計移除1840隻。

