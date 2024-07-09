鄭文燦再獲交保　國民黨團怒批縱放

國民黨團召開“不只黃賊，民進黨團都是賊”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月9日電（記者 楊騰凱）民進黨籍海基會前董事長鄭文燦桃園市長任內土地開發案涉貪，6日獲新台幣500萬元交保，檢方抗告，9日桃園地方法院更裁，獲新台幣1200萬元交保。對此，擔任執業律師30年的中國國民黨籍“立委”林思銘高分貝痛批桃園地院輕而易舉讓鄭交保，有縱放之嫌，被告在保釋期間可能會串證、滅證，增加檢調辦案難度。



鄭文燦疑涉貪，6日獲新台幣500萬元交保，桃檢抗告成功，高等法院8日發回更裁，桃園地院9日上午10時重開羈押庭，歷經4小時的攻防，法官裁定1200萬元交保，且限制住居、出境、出海。檢察官也當庭抗告。



國民黨團今日下午召開“不只黃賊，民進黨團都是賊”記者會，由首席副書記長林思銘主持，副書記長徐巧芯、“立委”陳玉珍出席。



會後媒體提問，怎麼看鄭文燦再度獲得交保？



林思銘表示，針對鄭文燦一案，高等法院裁定發回更審，桃園地院又重新裁定加到1200萬元交保，從這個處分看來，可能桃園地院方面對這個案子可能早有定見，就是要給鄭交保。



林思銘指出，我們希望司法是勿枉勿縱的，此案牽涉很廣很深，需要做更深入的調查，但現在又輕而易舉地讓鄭文燦交保，然後鄭文燦很快就湊足保金，可以看出鄭文燦外面的朋友真的很多。

