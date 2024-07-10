鄭寶清語中評：柯文哲處境艱辛　兩面受敵

鄭寶清。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）已加入台灣民眾黨的民進黨創黨元老鄭寶清接受中評社訪問表示，台灣民眾黨主席柯文哲沒有行政資源，民眾黨8席“立委”也還未建立起人民信任，柯現處境艱辛，若民進黨再打壓柯，就是兩面受敵。柯需要大開大合，吸納更多人才、內部統整合作，建立更明顯的政黨特色，才能一步步累積支持者，從量變到質變，才有機會贏。



鄭寶清說，民進黨以本土意識打中國國民黨，社會大眾多已認為藍打不贏綠，而蔡英文積極培養出來的“大阿哥”、前海基會董事長鄭文燦都涉貪，會有越來越多民眾對民進黨失望，這是藍綠現在的隱憂，那民眾黨有沒有把握機會凸顯出自己反貪的特色呢？



鄭寶清是桃園市楊梅區客家人，民進黨1986年創黨元老，曾任第二屆“國民大會代表”、第三屆、第四屆及第九屆“立委”，也曾任民進黨中常委，2022年9月因違紀參選桃園市長而被撤銷黨籍。2023年10月加入台灣民眾黨。



對於賴清德執政1個多月，對內、對外都採強硬姿態，鄭寶清接受中評社訪問表示，個性就決定命運了。賴清德的個性從以前就是很強硬、不輕易改變，賴清德兩度與蔡英文要爭取選“總統”時，態度就很強硬，也沒有妥協，即便是自己一個人也是“雖千萬人吾往矣”。面對雙少數執政的政局，目前時間還太短，他還沒看到賴清德有任何解決方式。



對於柯文哲在目前政壇的處境，鄭寶清說，當然處境艱辛，一方面柯文哲沒有行政資源，另一方面民眾黨8席“立委”目前看起來還沒辦法建立起人民的信賴與支持，而且民進黨會不會用其他方式來打壓柯文哲，也猶未可知。外傳鄭文燦是第一個祭旗對象，下一個就可能是柯文哲，可以說柯文哲現在是兩面受敵。



鄭寶清認為，柯文哲需要大開大合，對外要廣納更多人才進來，對內要尋求內部合作，讓政策、民眾黨“立法院”黨團的決策，能獲得更多人民的支持，柯才有機會。在黨內這塊，現在看起來民眾黨內沒有作戰的一致方向，多是各吹各的號、各走各的調，核心價值還沒有建立，或者說沒辦法讓老百姓看清楚。現在民眾黨的支持者多是對藍綠都不滿的人，柯文哲得建立更明顯的特色，才能吸納更多支持者。