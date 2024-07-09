鄭文燦2度交保　鄭麗文：找新系大老求情

鄭文燦9日以新台幣1200萬元再交保。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北7月9日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪以新台幣500萬元交保，桃園地方法院9日再開羈押庭，裁定鄭文燦提高保釋金到新台幣1200萬元。對此，中國國民黨籍前“立委”鄭麗文9日在政論節目表示，鄭文燦已經對賴清德服軟，接下來可能找蔡英文、新系大老吳乃仁幫忙求情，可能不會被重判，但就算殺到底也算是對鄭高抬貴手，因為還可以有第二、三案連環爆，藍白也絕對不會沒事。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗文9日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，鄭文燦早知道自己出事就是賴清德動手、難逃此劫，只求雷聲大雨點小、重重拿起輕輕放下，已經對賴服軟，接下來一定是低調，全力捍衛在司法上捍衛自己清白。再來就是要把畢生的資源、人脈全都用上，“但不可能集結反賴勢力，演出絕地大反攻”。除了高層以外，還有中層、基層會幫鄭文燦，鄭能交保絕對不是賴清德放水，而是鄭自己神通廣大。



鄭麗文說，鄭文燦是明眼人，不會說自己被政治迫害，只會卯足全力動用人脈，爭取跟賴清德有多年情誼的人、老臣甚至是賴的老大哥，幫忙求情，可能連蔡英文都通過電話，但蔡無法過問朝中事，就算出手力量也有限，若新系大老吳乃仁幫鄭求情一定有用，不過鄭文燦和願幫鄭求情的人都服軟，只能盡量免除牢獄之災。



鄭麗文認為，鄭文燦的案子，到最後可能不一定會重判，而且就算這個案子殺到底，也算是高抬貴手，因為還可以有第二、三案，連環爆下去，鄭的死活已經被握在賴的手裡，不判是很難，只能判越輕越好。



鄭麗文也說，對賴清德來說是圖個清明，證明自己連兄弟都敢砍，但是歷朝歷代的皇帝哪個不是登基後就砍兄弟，只有兄弟會搶自己的皇位，而且賴也不會只砍這一刀，藍白絕對不會沒事，殺雞儆猴、寒蟬效應，這是賴手上唯一的絕招。