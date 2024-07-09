王功漁火節！滑水道、烤蚵、煙火無人機秀

彰化縣長王惠美（中）歡迎民眾全家同遊，感受西濱海岸最熱情的觀光活動。（彰化縣府提供） 中評社彰化7月9日電／彰化王功漁火節今年迎來20週年，三大亮點包含水陸氣墊樂園、千人烤蚵與祈福嘉年華，海洋音樂會及煙火秀，長達7分鐘的煙火結合無人機展演，中國國民黨彰化縣長王惠美邀請民眾，超級夏天一起來彰化玩。



彰化縣政府9日在中庭舉辦“2024王功漁火節”宣傳記者會，“王功漁火節”將於7月13、14日在彰化王功漁港盛大登場。王惠美表示，這次特別準備了吉祥物“蚵寶”紀念提燈，絕對是收藏首選，歡迎民眾全家同遊，感受西濱海岸最熱情的觀光活動。



全台十大魅力漁港之一的王功漁港，最具代表的地標就是當地人俗稱“王功燈塔”的芳苑燈塔，燈塔漆上黑白直條紋相間的色調，在藍天白雲照映下，十分亮眼，該座燈塔也是全台最年輕的燈塔，是彰化縣熱門旅遊景點。



今年的水陸氣墊樂園設有30米長的滑水道，千人烤蚵活動，連續兩天晚間登場的“海洋音樂會”，邀請了五堅情、麋先生、魏嘉瑩、陳孟賢、蓋兒Gail、林茉曦、晨悠、邱軍、李浩瑋、隨興樂團及HUR+等樂團及歌手熱力演出。另外搭配420秒的煙火、燈光及無人機表演秀。



此外，福海宮將舉行祈福嘉年華，提供在地美食免費嘗鮮，並安排親子祈福DIY、擲筊擂台賽等活動，擲筊最高獎金達新台幣1萬元。農業部南投分署也規劃了濱海旅遊主題，推出彰化濱海特色農遊路線。

