黃捷開鎖闖委員會　藍開嗆月領20萬做點事

國民黨籍高雄市議員白喬茵喊話綠委黃捷，做點“立委”該做的事好嗎？（照片：白喬茵臉書） 中評社台北7月9日電／針對民進黨“立委”黃捷8日被控帶一名男子開鎖進入內政委員會，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜稱此事嚴重，將調查。對此，國民黨籍高雄市議員白喬茵9日在臉書發文表示，她擔心黃捷用自己心中那個漏洞百出的正義錯誤地教育孩子。她也喊話黃捷，指她就任“立委”快半年，“做點“立委”該做的事好嗎？”



韓國瑜昨天表示，這件事情目前正在調查，開鎖的人是“立委”秘書還是院外鎖匠，有很大的區別，如果是外人就嚴重了，給“立法院”一點時間調查，他強調，會釐清到底是委員本身、助理還是鎖匠所為，查完之後會向各黨團報告“立院”處理方式，“這件事情相當嚴重，“立法院”過去沒發生過這樣的事”。而對於韓國瑜的決定，黃捷反問，自己4點多早起上班嚴重在哪？這比他打陳水扁嚴重？



白喬茵表示，以後“立法院”的會議室都別鎖了，反正有志者能開門，別人質疑你“偷偷摸摸用非法的方式去撬門很嚴重”，你說“我四點多早起上班嚴重在哪？”



白喬茵說，她擔心的已不是黃捷長期存有的答非所問、邏輯死亡問題，而是這一位粉專擁有30萬追蹤者、被票選為50歲以下讓人印象最好的政治人物，正用自己心中那個漏洞百出的正義錯誤地教育著她的孩子。



白喬茵酸說，早餐“立委”黃捷，每個月領20萬也領了快半年了，做點“立委”該做的事好嗎？