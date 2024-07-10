林豐喜：民進黨長期被新系綁架是該改變

民進黨創黨黨員、前“立委”林豐喜。（中評社 資料照） 中評社台中7月10日電（記者 方敬為）民進黨新潮系“北流”前海基會董事長鄭文燦涉貪，賴清德公開喊話“只要涉及非法，檢調都應該查辦”，被聯想是民進黨內部鬥爭。民進黨創黨黨員、前“立委”林豐喜接受中評社訪問表示，賴早在2020與蔡英文競逐大選初選時，就對新系不滿，因為新系不支持，尤其鄭、蔡親近，所以賴今年初宣布退流，就是要大刀闊斧，要在黨內建立威信與公信力。



林豐喜認為，鄭文燦的事情倘若屬實，後續會如滾雪球般，將有更多事情被爆出來；倘若查無事證，沒有罪名定讞，代表警告的性質居多，黨內的派系結構也會有所變化。雖然沒有證據指出是賴清德揮刀砍鄭文燦，但賴當前除了掌握行政資源，同時兼任民進黨主席，難免引人聯想。



林豐喜，台灣農民聯盟榮譽主席，曾連任三屆“立委”、民進黨“立法院”黨團總召、陳水扁執政“總統府”“九人小組”成員、“行政院”中部聯合服務中心執行長、2014年民進黨籍林佳龍市長競選總部副主委。長期關注台灣農業議題，在90年代李登輝提出南向政策就已經前往東南亞投資。



鄭文燦涉嫌貪污，賴清德喊話“不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱，不得不然”。由於鄭文燦是綠營要角，加上過去政壇盛傳鄭、賴有心結，這次事件，外界不禁與綠營內部鬥爭產生聯想。



針對鄭文燦案，林豐喜表示，在司法調查結果出來之前，他不好批評，但如果是真實有的話，相信會滾雪球，因為這只是冰山的一角，新潮流作為民進黨最大派系，把持太多資源了，當然，如果是冤枉的話，也請希望司法要還鄭文燦一個清白。

