楊麗川語中評：兩岸海上執法理當合作勿衝突

國民黨南投縣黨部主委楊麗川。（中評社 資料照） 中評社南投7月10日電（記者 方敬為）大陸海警船在金門外海登檢越界作業的澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻、5人員押回泉州圍頭港，引發關注。“海巡署”海岸巡防總局前副總局長、國民黨南投縣黨部主委楊麗川接受中評社訪問表示，兩岸過去有共同打擊犯罪等相關機制，可以互相溝通、協商，他過去的經驗，沒有印象中國大陸海警如此強勢，顯見政治因素導致協商管道失靈。



楊麗川指出，大陸海警與台灣海巡都是海上執法單位，照理說應該相互合作，而不是對立衝突，當兩岸關係惡化，波及到海上執法態樣，台灣海巡人員除了面對海上執法勤務，同時也要承受來自大陸海警伸張行政管轄權的壓力，使得海巡人員的執勤風險上升，海域情勢緊張，兩岸政府應該要設法坐下來談，避免情勢繼續嚴峻下去。



楊麗川，曾任“海巡署”海岸巡防總局副總局長、北巡局長、南巡局長、主任秘書，少將退役後，就到國民黨黃復興黨部服務，現任國民黨南投縣黨部主委。



澎湖漁船“大進滿88號”於7月2日晚間8點左右在金門東北外海作業時，涉越界捕撈，遭2艘大陸海警船登檢後帶回大陸圍頭港，台“海巡署”派3艘海巡艇趕抵現場，但遭大陸海警攔阻，雙方在海上對峙近一小時，台方考量案發地點在大陸水域內，避免衍生爭端，最後無功而返，漁船上包括洪姓船長在內共有2名台籍、3名印尼籍漁民。

