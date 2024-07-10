中評鏡頭：彰化日據招待所轉型文創空間

彰化“高賓閣”外觀。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化7月10日電（記者 方敬為）位在彰化縣彰化火車站鬧區的“高賓閣”，為日據時代保存迄今的縣定古蹟，當年是中台灣規模最大的酒家及料理招待所，並有蓬勃的藝旦、“那卡西”走唱娛樂文化，為台灣現代化休閒生活的起端之一，台灣光復後曾轉為鐵路醫院使用，後關閉閒置，直到2021年活化轉型為文創空間，並盡量重現當年的建築風貌。



高賓閣於1938年落成啟用，為料理屋與招待所，當年是中台灣最大的酒家，和周邊旅館、酒肆以彰化火車站為中心，形成熱鬧的娛樂區域，當時不少文人雅士、知識份子在此交誼聚會、談論時政，包含台灣作家賴和就是座上賓之一。



不過，高賓閣營運5年就因為戰爭開打而歇業，1944年被台灣總督府鐵道共濟組合收購，但並未使用，1945年盟軍對彰化市轟炸，炸彈落在高賓閣建築的右後方空地，造成建築右側及右後方受損。戰後，台灣鐵路管理局職工福利委員會接收高賓閣，並於1950年，彰化鐵路診療所在建物修繕完成後進駐，並擴編為鐵路醫院。



高賓閣的建築有別於傳統講究對稱的平衡設計，像大輪船般的外型，屋頂左側仿造輪船船樓，牆面有如同船艙的小圓窗及長型方窗，屋身線條簡潔，以日據時期的建築風格來講，相當前衛，在建築美學上是台灣現代主義建築的代表建築之一該建築跨在台灣文化史、鐵道史上，富有濃厚的意義，展現了彰化市過往多采多姿的歷史風華，是彰化人的生活印記。

