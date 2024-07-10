中評鏡頭：高雄左營海軍故事館訴說歷史

“左營軍區故事館”入口處有“鎮海靖疆”4字及巨大的錨鍊，十分有特色。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月10日電（記者 蔣繼平）高雄左營有相當完整的海軍軍事聚落，左營軍港、海軍艦隊指揮部、海軍陸戰隊指揮部、海軍軍官學校，以及20多個具有特色的眷村，可說是海軍大本營。海軍2016年在左營軍區旁“四海一家”俱樂部，將原中正圖書館改建，成立“左營軍區故事館”。讓遊客有機會一窺神秘，從海軍視角瞭解左營的發展歷史。



“左營軍區故事館”內共規劃了“早期左營”、“乙未割台”、“日據形貌”、“烽火歲月”、“美軍足跡”、“光復重建”、“子弟學校”、“軍眷一家”及“創新啟航”等9個主題單元，參訪有如走入時光走廊，從海軍視角重溫左營歷史記憶。



走進館內，首先映入眼簾的是“鎮海靖疆”4字及一旁巨大的錨鍊，故事館一樓最大的展廳是一座大型的沙盤模型，場景是1950年代末期的左營全景，根據當年的空照圖製成，完整呈現各個地標建物的地形位置，定時播放全景影片，相當有視覺震撼。



“日據形貌”以舊照片及文字營造時光迴廊，介紹日劇時期的各式重要建設，包含“左營軍港與高雄要塞”、“高雄警備府”、“海軍第六燃料廠”等。並同步展示羅盤、船鐘（丹陽軍艦）、玻璃蝕刻設備及流速計等珍貴史料與文物。



“光復重建”則介紹抗戰勝利後，左營軍港基礎設施遭嚴重破壞，呈現接收工作整建計劃。並擺設時任海軍將軍冬季甲式軍長服、軍便服，擺掛學生、士兵、士官、軍官各級階級及各單位臂章及肩飾。



“軍眷一家”還原過去眷村海軍子弟學校、左營軍中廣播電台場景，並結合眷村美食，跟隨場景，回味屬於眷村的獨家記憶。“創新啟航”單元結合現代艦艇模型，介紹左營軍區歷經數十年的建設發展後展望未來。