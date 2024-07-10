中評關注：賴清德辦鄭文燦劍指柯P與郭董？

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，震撼政壇，政治效應已開始討論賴清德“政壇大整肅”的下一階段名單。傳出台灣民眾黨主席柯文哲極可能是下一個對象，若柯陷入司法風暴，民眾黨會不會向綠營妥協，終結藍白合作，形成熱絡話題。



從賴清德排除2028競爭對手的邏輯來看，中國國民黨人選尚未浮現，民眾黨主席柯文哲則篤定參與競逐，再加上白營8席“立委”目前是關鍵少數，藍加白大於綠，綠加白大於藍，如今傳出柯文哲是綠營下一個司法整肅對象，並不令人意外。



民眾黨新竹市長高虹安助理費案，台北地方法院將在7月24日宣判，高虹安能否脫身，非常關鍵。若高虹安一審被宣判有罪，除了可能遭民眾黨除名外，白營2026也可能失去新竹市這個地方執政灘頭堡，且也將是柯文哲陷入司法風暴的“起點”，打破民眾對柯文哲清廉形象的信任感。



對柯文哲來說，現在因缺乏行政資源、政治舞台，群眾支持度已卡住。而柯文哲從政以來，主打清廉形象，甚至柯也不諱言“民進黨的清廉、勤政、愛鄉土，是我實現的”。若柯陷入貪污舞弊的司法風暴，勢必將大傷其形象。



台北地檢署在2024年5月已接受民眾檢舉分案偵辦京華城案、北士科案、台智光案三大案。若按照高虹安助理費案2022年爆出、2024年7月才一審宣判的時間軸，柯文哲身陷三大案司法風暴，恐怕也是在2026年、2027年前後迎來司法結果。但無論有沒有罪，柯文哲恐怕也已遭綠營連結高虹安案抹黑好幾年，屆時還有沒有能量挑戰2028，都將是問號。

