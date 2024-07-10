鄭文燦下一步　三大咖律師兩防火線拚無罪

鄭文燦9日以新台幣1200萬元再獲交保。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月10日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，6日遭桃園地院裁定以新台幣500萬元交保，檢方不服提出抗告，9日上午10點重開羈押庭。桃園地院裁定鄭文燦提高保釋金到新台幣1200萬元，同樣限制住居、出境、出海。檢方已當庭再提出抗告。



鄭文燦9日重開羈押庭，找來三大咖律師幫忙辯護，二連勝再獲交保。這三位大咖律師與鄭最有淵源的是陳永來，原是桃園地院法官，2007年6月才辭職轉任律師，目前是仲誠法律事務所律師，也是該事務所的共同創辦人之一，且仲誠律所官網首頁 就放著鄭與陳合照，可見兩人關係不錯。



除了陳永來，還有兩位第一次羈押庭就幫鄭文燦辯護獲得交保的律師游琦俊和鄧翊鴻。游琦俊曾受到前“法務部長”邱太三委託，對名嘴黃越宏提告妨害名譽勝訴。鄧翊鴻除法界經驗豐富外，還具有豐富的政治背景，之前多次幫前綠委段宜康遞狀提告，也曾擔任“立委”助理，目前是兆豐金董事，同時也是新台灣社會智庫的召集人。



鄭文燦找來三大咖律師辯護外，對於涉貪案也似乎早已拉好二條防火線來力拚無罪。第一條防火線是外傳被檢調掌握的這500萬元款項簽有借據，試圖營造兩者間是借貸關係，撇清收賄的疑慮，來力拚無罪。



第二條防火線則是外傳當時檢調監聽譯文外洩被鄭文燦知悉，鄭才緊急在2018年8月歸還款項，也因為有還款的動作，就算同案關係人都咬定500萬元是賄款，但鄭的辯護律師還是能以“收賄未遂”來主張，因“不違背職務收賄罪”並未處罰未遂犯。

