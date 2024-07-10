中評關注：鄭案後　陳其邁打“尊賴”保守牌

巴黎奧運將於7月26日開幕，中華代表團9日在高雄左營運動訓練中心舉行授旗典禮，賴清德、民進黨籍高雄市長陳其邁同台大合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月10日電（記者 蔣繼平）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦涉貪案後，賴清德、高雄市長陳其邁昨首次同台曝光，外界關注賴、陳兩人互動情況。從事後公布的影片，陳其邁表現出“尊賴”，在現階段外界繪聲繪影談論綠營內部鬥爭時，尊賴，就是陳其邁採取的低調、安全作法。



巴黎奧運將於7月26日開幕，“中華代表團”9日在高雄左營運動訓練中心舉行授旗典禮，賴清德到場授旗，陳其邁也一同到場，雖然典禮上行程緊湊較無明顯互動機會，不過從事後公布的影片，可發現會前清德前往關心選手訓練情形時，陳其邁全程緊跟並隨侍在側。



觀察該段影片，可發現主要都是賴清德在關心選手，陳其邁都保持在賴身旁後斜後方，陳其邁雖時不時會握拳幫選手加油打氣，但避免喧賓奪，全程皆未多發一語，展現出對賴非常尊重的態度。另外，陳其邁全程都保持著撲克笑臉，狀態似乎非常緊繃，代表十分謹慎。



由於鄭文燦、陳其邁過去都與蔡英文十分親近，蔡英文卸任後，陳其邁也被視為英系的接班人選，未來一舉一動都受到關注，不過陳其邁總是刻意壓低、淡化政治色彩，外在只呈現拼市政的形象，應該是在沈潛、養望，謀求連任兩屆市長後的發展。



不過在鄭文燦涉貪案爆發後，外界多解讀為政治操作，視為綠營內部的競爭與內鬥，紛紛討論下一個會是誰？目前綠營接班梯隊裡面，連任的陳其邁聲望、形象、民調也逐漸拉高，未來也是綠營接班梯隊人選，因此外界自然而然就會把苗頭指向陳其邁。



但陳其邁個性不若鄭文燦外顯，甚至經過2018年敗給國民黨前高雄市長韓國瑜的經驗，陳其邁不僅改變自己的人設形象，政治上更是極為內斂低調，皆採取保守作法避免犯錯，這次與賴清德同台，表現出的“尊賴”的態度，就可看出仍是保守牌、安全牌的做法，避免外界捕風捉影，未來發展值得關注。