中評關注：從馬王政爭看鄭文燦遭法辦

賴清德與鄭文燦。（中評社 資料照） 中評社台北7月11日電（記者 楊騰凱）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦涉貪被查，各方聚焦賴清德與鄭文燦之間的心結。賴、鄭分屬民進黨新潮流系的“南流”與“北流”，恰如昔日國民黨馬英九、王金平南北各據一方，馬王政爭後藍軍本、外省離心離德，國民黨由極盛轉極衰，歷史往往出奇地相似，賴鄭會重蹈覆轍？



鄭文燦疑涉貪，6日獲新台幣500萬元交保，桃檢抗告成功，高等法院8日發回更裁。桃園地院9日上午10時重開羈押庭，歷經4小時的攻防，法官仍裁定1200萬元交保，不過檢察官當庭抗告，後續發展尚未可知。



由於鄭文燦被視為民進黨“大阿哥”，又深獲蔡英文提攜，鄭文燦與賴清德之間的競合關係本來就很常受到討論，如今鄭文燦涉案，賴鄭關係如何變化更是整起事件最重要的核心命題。而賴清德、鄭文燦的性格、政治作風某種程度上可以借鏡馬英九與前“立法院長”王金平。



賴清德在政壇被形容成孤鳥，鮮少有大咖政治人物被視為賴的鐵桿兄弟，無獨有偶，馬英九性格不沾鍋，使得他朋友也不多。與之對比的是，王金平則是樂於與五湖四海結緣，就好比鄭文燦那樣交友廣闊。馬英九王金平在政治性格上形成鮮明對比，賴清德鄭文燦各自似乎也能與馬王對應。



然而馬英九在第二任期選擇與王金平攤牌，2013年爆發影響國民黨命運深遠的“馬王政爭”。而今鄭文燦也涉案被查，大家也都緊盯賴鄭關係如何發展，加上賴鄭政治性格與馬王有不少呼應之處，外界更是好奇賴鄭關係是否會朝馬王模式發展？

