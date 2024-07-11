吳崇涵：綠依靠美國兩選項　特朗普意志詭譎

政治大學外交系主任吳崇涵接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月11日電（記者 張嘉文）美國現任總統拜登與前任總統特朗普日前進行了首場2024年美國大選的辯論，關係11月大選結果，也影響未來的中美關係與兩岸關係。對此，台灣政治大學外交系主任吳崇涵向中評社表示，由於民進黨政府對中國大陸採取抗衡政策，兩岸情勢就只能避免更糟，沒辦法更好，基本上不要劍拔弩張到擦槍走火甚至戰爭，就是萬幸。



吳崇涵說，當台灣一直靠向美國，就必須完成更多美國人給你的意志，假使年底特朗普回任更是嚴重，他會要求台灣完成多少他的意志呢？這是必須特別注意的。



吳崇涵，美國紐約大學（New York University）政治學碩士，南卡羅萊納大學（University of South Carolina）政治學博士。曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授，2019年起擔任政治大學外交系副教授，現任外交系主任，專長為國際安全、國際衝突、亞洲區域政治與政治學統計方法。



目前外界多預測特朗普極可能贏得大選回任，台灣如何因應？吳崇涵接受中評社訪問時表示，從特朗普執政時期觀察，甚至有其任內政府官員出書直指，特朗普是把台灣當成棋子來使用，譬如2016年的特朗普和蔡英文的通話，一講完台灣歡欣鼓舞，在中方抗議後，他立刻說不會再有第二次，即便蔡英文方面很想再有第二次通話。



吳崇涵說，特朗普曾形容中國就是一張辦公桌，而台灣是桌上的鋼筆，拿起來一直戳桌子就對了。特朗普就是所謂的跳躍式，而且非常重視利益，會用談判式或交易式人格來做事情，當然不能說他不能預測，畢竟他已當過4年美國總統，所以有一些前例可循，但可以想見的是接下來如果是特朗普回來執政，會全是他說了算，底下的人就負責執行他的意志。而其意志是非常詭譎多變，恐怕對美國或者全世界都不是這麼有利，這是國際間現在會特別擔心此事的原因。

