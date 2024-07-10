若沒政黨輪替　趙少康：桃、基弊案難查

趙少康認為鄭文燦涉嫌收賄案，要肯定桃園檢方。尤其在鄭文燦交保後，鍥而不捨提出抗告。（趙少康臉書） 中評社台北7月10日電／前海基會董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內涉貪案爆發，原裁定新台幣500萬元交保，桃園地檢署提抗告，9日重開羈押庭，裁定1200萬元交保。中廣前董事長趙少康直批，民進黨早失去為台灣民主打拚的創黨精神，簡直就是韓劇“政壇旋風”的真實寫照。靠學生運動、群眾運動上位成為執政黨，黑金、腐敗的程度更甚過去要打倒的特權勢力。



趙少康9日在臉書發文認為，鄭文燦涉嫌收賄，桃園地院同意他以500萬元交保。要大加肯定桃園檢方，尤其是陳嘉義檢察官的偵辦動作，還在鄭文燦交保後，鍥而不捨提出抗告。只是鄭文燦還是沒被收押，只把保釋金提高到1200萬。



趙少康表示，鄭文燦被外界謔稱“鄭百億”，在地方上關於房產、土地的風評傳得沸沸揚揚，趙在台北都聽到一堆，檢方怎麼可能不知道？相信這次不是上面交辦，而是檢方主動偵辦，而且要動鄭文燦，一定會引發政壇動盪，實在應該給予檢察官肯定。



趙少康指出，檢察官辦鄭文燦，基於檢察一體，事前一定會層層向上呈報，能辦到這裡，至少證明上面沒有阻擋檢方辦案。鄭文燦跟賴清德同屬新潮流。事發後，賴清德只要求勿枉勿縱，沒替鄭文燦的清白背書，也看得出端倪。



趙少康強調，不論羈押庭的承審法官安排有沒有問題，檢方申請四次搜索票為什麼都沒獲准？看來桃園地方法院的態度十分奇怪，貪污案的證據很不容易收集，如果桃園市長沒有政黨輪替，人證、物證一定會被隱瞞，增加辦案難度。如果基隆市長沒有政黨輪替，現在東岸廣場財產市府還是拿不回來，過程中的藏汙納垢也沒機會被關注。



趙少康批評，鄭文燦案很難不聯想到民進黨內的政治鬥爭，但是小老百姓更關心的是，民進黨早就失去早年為台灣民主打拼的創黨精神，簡直就是韓劇“政壇旋風”的真實寫照，靠學生運動、群眾運動上位成為執政黨，黑金、腐敗的程度更甚過去要打倒的特權勢力。