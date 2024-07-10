藍修法放寬核電延役　台電董座：有評估空間

台電董事長曾文生（前）、核安會主委陳東陽（後）接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月10日電（記者 楊騰凱）“立法院”教育及文化委員會今日審查《核子反應器設施管制法》修正草案，放寬核能發電廠申請延役年限。針對修法通過後是否會申請延役？台灣電力公司董事長曾文生答詢時鬆口說，“確實有評估的空間”。



“立法院”教育及文化委員會今日審查國民黨籍“立委”所提的《核子反應器設施管制法》修正草案，核能安全委員會主委陳東陽、“經濟部次長”連錦漳、台電董事長曾文生出席。



現行的《核子反應器設施管制法》子法《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》規定，核電廠執照有效期間為40年，如果要申請換照，需要在效期屆滿前5到15年前提出。依照規定，7月底執照屆滿的核三廠1號機以及明年屆滿的核三廠2號機均來不及申請換照延役。



此次國民黨籍“立委”提案修正母法《核子反應器設施管制法》，撤除年限規定，放寬換照申請。



國民黨籍“立委”萬美玲質詢時表示，今天修法是為了核電延役的備用留下機會，如果修法拿掉了必須在5年到15年前提出換照申請的年限限制，到時怎麼審查，都還是操之在“核安會”手上，我們這次修法也是幫民進黨政府解套，讓未來多一個能源選項。



萬美玲指出，如果今天修法通過，核三廠1號機有沒有延役的條件與空間？