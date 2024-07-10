山東艦行經台東南！37架軍機圍台配合演訓

解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（台“國防部”提供） 中評社台北7月10日電／大陸山東艦編隊9日進入台灣東南部太平洋海域，自9日晚間起，大陸軍機為配合演訓，即出動26架戰機圍台進行聯合演訓。10日一早更一次出動37架出海。



台軍方10日表示，自上午5時20分起，陸續偵獲大陸軍機殲-16、轟-6、空警-500及無人機等各型主、輔戰機計37架次出海活動。其中36架次逾越“中線”及其延伸線，經台灣南部及東南空域赴西太平洋，配合山東號航艦執行“海空聯訓”。台軍方運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。



根據日本防衛省統合幕僚監部9日公布的“報導發表”，山東艦編隊9日上午7時00分位於宮古島東南約520公里海域 ，編隊尚有055型飛彈驅逐艦“延安號”（舷號106）、052D型飛彈驅逐艦“桂林號”（舷號164）及054A型飛彈護衛艦“運城號”（舷號571）。



山東艦今年首次通過巴士海峽進入菲律賓海演訓，時程應會與7月22日至26日的台軍“漢光40號實兵演練”重疊。前幾天穿越日本西南諸島的無人機及編隊應都是為山東艦開路。



台“國防部”9日晚間公布，自晚間7時20分起，陸續偵獲計26架次大陸軍機出海活動，其中19架次逾越“中線”及其延伸線，進入台灣北、中及南部空域，配合軍艦執行“聯合戰備警巡”。