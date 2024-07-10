王鴻薇：鄭文燦案件被重啟　政治鬥爭白熱化

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月10日電（記者 楊騰凱）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭桃園地檢署聲押，法院裁定新台幣500萬元交保；經抗告後，昨改以1200萬元交保。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日受訪表示，鄭文燦所涉的案件過去一度被簽結，等確定是賴清德代表民進黨參選2024後又被重啟，政治干預意味濃厚。



王鴻薇指出，目前看來法院系統背後的勢力很堅定，就是不願羈押鄭文燦，現在是賴系與英系在司法系統角力。



王鴻薇表示，鄭文燦這個案子除了是司法整肅貪污之外，當然不折不扣是政治角力，事實上是政治鬥爭的白熱化。



王鴻薇指出，這個案件過去一度被結案，但是去年確定由賴清德代表民進黨參選2024後，這個案子就重新啟動調查，政治干預的意味當然很濃厚。



王鴻薇表示，目前鄭文燦的案子就是檢方一直要羈押鄭，但是包括昨天與上周六，桃園地方法院就用各種理由保釋鄭文燦，呈現檢方要押人，但是法院卻要放人的狀況，這是代表賴系與英系的角力已經延伸到司法體系。



王鴻薇表示，現任“法務部長”鄭銘謙就是賴清德自己人，這也可以看出來為什麼檢方這次大動作偵辦，非要辦鄭文燦不可。可是現在的法院系統，我們的“司法院長”許宗力完完全全就是蔡英文的人。所以現在就出現檢、院大鬥法，檢、院不同調，事實上這就是賴系與英系的鬥爭與角力延伸到司法體系。



王鴻薇指出，可以看出來，院方背後的勢力很堅定，就是不願羈押鄭文燦，這就是檢方與院方在鬥法。