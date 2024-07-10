“釋憲”前哨戰今開打　藍營代表吳宗憲備戰

藍委吳宗憲受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月10日電（記者 張嘉文）“國會”改革法案進入“釋憲”延長賽，“司法院”“憲法”法庭今天下午2時將召開有關暫時處分的準備程序庭。其中，相關機關“立法院”近日聲請大法官許宗力、許志雄應迴避，但遭“憲法”法庭裁定駁回。擔任“立法院”代表的中國國民黨籍“立委”吳宗憲今天受訪時表示，尊重此裁定，今天“憲法”法庭會聚焦在暫時處分必要性的討論，“會提出我們的主張”。



針對“國會”職權相關修法，“憲法”法庭10日下午2時時召開準備程序庭，包括賴清德、“行政院”、“監察院”、民進黨“立法院”黨團將由聲請人代表或訴訟代理人出席，針對“暫時處分”的必要性及範圍陳述意見。



民進黨團將由柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱3人為聲請人代表出席，相對的“立法院”代表由2藍1白三名代表出席，包括國民黨籍“立委”翁曉玲及吳宗憲，民眾黨籍“立委”黃國昌。



出身法界，檢察官出身的吳宗憲表示，今天下午主要是討論暫時處分的問題，聚焦在程序部分，也就是暫時處分的必要性，他強調“會提出我們的主張，就看最後“憲法”法庭怎麼認定”。



被問及“國會”調查小組的急迫性，和調查小組與“監察院”在權限上的衝突，吳宗憲回應，今天是審酌暫時處分的必要性，實體部分會再做說明。



至於“立法院”出招要求，以曾任“政務委員”，以及曾反對調查權為由，聲請要求許志雄及許宗力兩位大法官迴避，但遭“憲法”法庭駁回。吳宗憲說，尊重大法官的想法，法治程序就是這樣子。