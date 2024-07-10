台軍方仿美成立“國防”創新小組　顧立雄說明

顧立雄（左）與資通電軍指揮部參謀長、少將陳俊良（右）接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）台軍方參考美國“國防創新單位”作法，成立“國防”創新小組”（DIU）。台“國防部”最新送達“立院”報告指出，“國防”創新小組已於二月一日成立，現階段將以AI、無人機等產品為優先，未來將負責創新概念評估及引進民間成熟科技，同時積極與美方交流，強化專業知識與人才訓練，分享創新技術運用成果。台“國防部長”顧立雄表示，這個單位的成立概念是來自蔡英文任內。



中國國民黨籍“立委”黃仁質詢時則質疑，這個創新單位是蕭美琴建議成立。顧立雄表示，我們參考美國成立DIU是在二月一日就成立，蕭美琴是在五月公開演講提到，因為蕭相當關心這樣DIU運作，以及如何發展將美國DIU進行說明，就我們的作法跟現在先進科技契合，蕭美琴只是這樣概念闡述。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄報告“國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效”，併請“數位發展部”、“國家發展委員會”、通訊傳播委員會、“國家科學及技術委員會”列席，並備質詢。



黃仁質詢問到，蔡政府成立資通電軍，最後卸任前把資通電軍形同解編？DIU是誰建議要成立？顧立雄答覆說，“國防”創新小組是就他理解蔡英文任內有這樣構想，美國也成立相當長時間，希望快速形成戰力。



黃仁追問不是蔡英文，因為資通電軍已經解編？顧立雄則說，資通電軍還在。



資通電軍指揮部參謀長、少將陳俊良說，目前我們整個完整編制還在，會根據任務需求編配到各個專區，提升作戰效率。