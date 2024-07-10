顧立雄：6.8公厘步槍年底完成研製與測評

顧立雄接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）美軍在2022年著手推動“下一代班用武器”競標計劃，選定6.8×51公厘新彈藥的XM5步槍和XM250班用機槍，取代現役M4卡賓槍與M249機槍。台“國防部長”顧立雄今天答詢時證實，6.8公厘步槍研發會在今年開始進行，2024年底前完成研製與交軍測評。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄報告“國軍新成立類似美軍“國防”創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效”，併請“數位發展部”、“國發會”、通訊傳播委員會、“國科會”列席，並備質詢。



民進黨籍“立委”王定宇質詢問到，軍方預計換發XT112步槍作為下一代步槍，詢問是否能全軍換裝光學瞄具搭配新一代步槍，以提升射擊精準度？陸軍參謀長、中將陳建義表示，新式步槍從機械瞄準改為光學瞄準，效能的確很好，整體規劃書這個月會送交“行政院”，籌購會先給特戰單位。



王定宇詢問美軍與解放軍都有使用6.8公厘子彈，6.8公厘子彈較重，士兵攜彈量會減少，但口徑較大擊中目標讓對方不能動的機率也較大，詢問軍方是要跟進美軍使用6.8公厘彈藥，還是繼續維持使用5.56公厘彈藥？



顧立雄答覆表示，6.8公厘步槍研發會在今年開始進行，今年底前完成研製與交軍測評。至於瞄準器設備會逐步到位，逐年提供戰鬥人員。



王定宇之前也詢問過相關議題，前“國防部長”邱國正當時表示，認同“立委”說法，他表示，敵情有了變化，我們也要與時俱進。