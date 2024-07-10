台東關山1成農地恐被軍方破壞　地方嘆衝擊

台東縣長饒慶鈴率眾北上“立法院”陳情，痛批軍方於關山鎮規劃設置戰備跑道草率粗暴。（中評社 資料照） 中評社台東7月10日電／台東縣關山鎮是花東縱谷間的麗景小鎮，得天獨厚的地理環境孕育出品質佳、口感好的“關山米”。如今軍方計劃將台9線拓寬計劃中的關山外環道擴建升級為戰備跑道，恐犧牲至少200公頃良田，農民憂無以為生。



台軍方規劃拓寬台東縣關山鎮台九線道路為戰備跑道，在地民眾憂心500公頃良田將被毀，要求戰備跑道應東移5公里改至卑南溪堤岸。台東關山盛產稻米，在台灣享有盛名。



台東縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐和國民黨“立委”黃建賓、黃仁昨日上午帶領80名關山鎮民前往“立法院”陳情。空軍司令部表示，已於日前配合台東縣政府在關山地區召開多次協調會與說明會，化解民眾疑義，後續將參採民意反映情況，審慎評估。



關山鎮農會總幹事邱美玲指出，關山鎮是台東縣最大的稻米產區，種植面積約2100公頃，由於好山好水好土的環境，使得米粒大、白肚少、口感Q彈，且均通過農藥殘毒檢驗，純淨安全品質值得信賴。設置戰備跑道至少犧牲200公頃良田，也就是十分之一的種植面積。無論是對農民生計或是米糧產量，都是不可忽視的巨大衝擊。



高齡70歲的關山鎮林姓老農指出，關山鎮人口高齡化，七老八十的農民拖著年邁的身軀怎麼下田務農，都得要靠植保機施肥噴藥才行。未來若遇戰機演習，統統無法使用，毫無利益之舉。關山鎮民強調，一旦設置戰備跑道，未來不僅得生活在戰機起降的噪音危害中，就連賴以為生的稻田也被徵收，日子怎麼過，堅決反對到底。



台東好山好水，因此不乏藝文界人士定居。出身台東的當代藝術家徐明正不諱言，戰備跑道是政治議題，回歸建設面而言，戰備道是原有道路延伸，並非無中生有，筆直寬闊的大道與稻田形成整齊劃一的景色，以攝影直線構圖觀點而言，是極富力量感的畫面。



台東縣美術教育學會創辦人曾興平則認為，“保國”衛民人人有責，戰備跑道帶給人民安全感，有總比沒有好，也呼籲“中央”給花東民眾一條安全回家的路。