車禍肇事傷兩女　賴士葆鞠躬道歉

藍委賴士葆。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”賴士葆昨晚駕車行經台北市瑞安街左轉時，左前車頭撞倒正在過斑馬線的兩名女子，造成兩人骨折及撕裂傷。賴士葆今早出面鞠躬致歉，他強調，現場因天色太暗，非常抱歉，他真的沒看到對方，對方也說沒看到他的車。



賴士葆說，他會負起完全責任，也已經取得對方的諒解，對此意外事故深感歉意，今後開車會更加小心謹慎。



賴士葆今天在“立法院”受訪時，特別為此事在媒體鏡頭前兩度鞠躬道歉，表達自己的誠意。



賴士葆表示，昨天晚上天色非常暗，當時他是綠燈可以左轉，但因為A柱死角沒有看到左邊兩位女士，轉彎撞到對方，一個頭部受傷、一個腳踝扭傷，也隨即通知救護車將他們送到仁愛醫院，他也陪同兩位傷者到醫院直到晚間12點左右，接著由其辦公室主任陪其中一位蔡姓女士到深夜1點才回家。



賴士葆說，此事他負完全責任，而這起肇事，經交通警察測試，他沒有酒駕，而且是綠燈可以左轉，就是因為天色太暗沒有看到人，非常抱歉，他要向兩位傷者深深一鞠躬，非常抱歉，他以後開車會更加小心，主要是天色太暗啦。



對於網友批評，台灣果然是行人地獄。賴士葆回應，批評他都接受，看有沒有更加小心或可以加強的地方，像昨天那個地方那麼暗，可不可以加路燈，他左彎時根本不知道左邊有人，他臉上也留有緊急剎車撞到方向盤的傷，交通安全大家一起來努力。