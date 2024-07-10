台東關山戰備道遭反彈　顧立雄允傾聽民意

顧立雄接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）台“國防部”擬在台東縣規劃關山戰備道遭反彈，農民憂心會有1成以上良田遭破壞，昨日由台東縣長饒慶鈴率上百名地方人士北上抗議。中國國民黨籍原住民“立委”黃仁今天提出質詢，台“國防部長”顧立雄則表示，根據他的理解，會審慎研議相關其他的可能方案，會傾聽地方民意審慎評估。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄報告“國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效”，併請“數位發展部”、“國家發展委員會”、通訊傳播委員會、“國家科學及技術委員會”列席，並備質詢。



國民黨籍台東“立委”黃建賓昨天也接獲民眾陳情表示，絕對支持“國防”安全，但不能在缺乏溝通，沒有妥善規劃下，就硬蓋關山戰備道，要求“中央政府”重新規劃、充分溝通，聽取民眾意見，絕對不能硬幹，強搶民田。



黃仁今天質詢問到，台東關山戰備跑道怎麼沒有傾聽人民心聲，做一個說明會之前強力認為那個地方要設置，卻沒有取得當地民眾商議。那裡有原住民保留地以及私人用地，應該要取得原住民的同意，現在民眾抗議，是否思考到其他地方？



顧立雄答覆說，根據他的理解，我們會審慎研議相關其他的可能方案，會傾聽地方民意審慎評估。



黃仁也說，聽到部長這樣回應，當地民眾應該會比較放心。