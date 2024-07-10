詹江村：募款避監督　鄭文燦囂張大家都有責

中國國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電／中國國民黨桃園市議員詹江村10日上政論節目表示，民進黨前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內可說是權傾一世。如果沒有民進黨前新竹市長林智堅論文抄襲案，鄭文燦應該是現任“總統”。事發前還很多人期待他回鍋選下屆市長，關鍵在於他太過雨露均沾。



詹江村也在臉書表示，鄭文燦擔任桃園市長期間，利用各種活動名目，向企業界募款，每年好幾億的款項都被列為機密，議會完全無法監督，政風處以個資為由，不主張議員有調閱捐款細項及用途之權利。鄭文燦的囂張，大家都有責任，議會質詢未獲社會大眾輿論的關注，鄭文燦才會越來膽大妄為。



詹江村更揭露，當時政風處配合鄭文燦，以個資為由，不主張議員有調閱捐款細項及用途之權利，而當時的政風處長鄧雅文，就是6日第一次羈押庭裁定鄭文燦以新台幣500萬元交保的鄧姓女法官的爸爸。



詹江村指出，鄭文燦在桃園曾權傾一世，如果沒有林智堅論文抄襲案，鄭文燦應該是現任“總統”。如果沒有這次案件，包含下一任桃園市長，還有很多人期待他回鍋選。



詹江村強調，不是因為鄭文燦做得多好，而是鄭文燦太過雨露均沾。對社團、包商照顧無微不至，包含很多藍營支持者都受惠。詹江村舉例，就算是國民黨黃復興黨部相關社團，以前國民黨籍朱立倫、吳志揚當桃園縣長時代，了不起給新台幣5萬元的補助。而民進黨籍鄭文燦當桃園市長時，還會問他們，50萬元夠不夠？



詹江村認為，鄭文燦大勢已去，眾多案件，都牽連在一起。最開始他揭露爛尾工程，後來跑出鄭文燦自己論文也出問題、澳門影片等等，這一系列狀況。而此次事件，不管還有沒有後續，都是壓垮鄭文燦的最後一根稻草。



詹江村昨日也在臉書提及，鄭文燦擔任桃園市長期間，年年利用體育賽事、農博、花博、元宵燈會、跨年晚會等各項活動巧立名目，一年多次對全桃園的財團募款大筆金額，由於募款金額巨大，地方財團苦不堪言，也多次抱怨。



對於這些款項，詹江村直言，鄭文燦全部以涉及個資為由列為機密，議員們無法得知總數，也無法得知花費的去向跟明細。此外，詹江村說他曾多次針對此事質詢，並要求政風必須嚴查。



另外，詹江村也PO出2018年質詢的片段，痛批鄭文燦利用各種活動巧立名目，由各個掌管企業的主管機關，“向企業募不樂之捐款”，礙於是主管機關明目張膽的要求，沒有一家企業敢拒絕。詹江村強調，每年好幾億的款項都被列為機密，議會完全無法監督。