“監院”沒查鄭文燦　葉元之批佔著茅坑不拉屎

藍委葉元之接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月10日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”葉元之今日接受訪時，對“監察院”在調查案件上的選擇性執行表達了不滿。他批評“監察院”對藍營執政縣市的小失誤迅速行動，但對綠營的重大事件例如前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄一事卻缺乏調查。他痛批“監察院”這樣占著茅坑不拉屎，還對“立院”提出的“國會”調查權提出“釋憲”。



鄭文燦近日被指控在“華亞科技園區擴大案”中收受賄款。目前，鄭文燦已被法院裁定交保，並受到住居及出境限制。但“監察院”目前並沒有主動對此案進行調查。



對此，葉元之痛批，“監察院長”期以來在調查案件時顯現出選擇性執行的傾向。葉元之舉例說明，當藍營執政的縣市出現小失誤時，“監察院”會迅速展開調查，例如桃園市政府曾因為抓狒狒導致其死亡一事，“監察院”馬上介入調查。藍營縣市政府的其他問題也往往被迅速處理。然而，當涉及到綠營的事件時，“監察院”的反應卻顯得遲緩或缺席。



葉元之還提到，日前前“行政院”發言人陳宗彥被指控在上班時間接受姓招待一事，“監察院”內部竟有人替他辯護，表示陳宗彥去找小芸不見得是進行性交易，甚至還提到可能是去下棋或插花。這種現象讓人懷疑“監察院”在調查時是否存在藍綠之分，並質疑這樣的“監察院”是否能真正發揮其應有的調查權。