李遠哲任氣候變遷顧問　藍委：綠非核轉彎信號

藍委葉元之受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月10日電（記者 俞敦平）前“中研院”院長李遠哲昨日表示，受邀擔任氣候變遷對策委員會顧問，並強調核能在減碳過程中的必要性。中國國民黨籍“立委”葉元之和羅智強對此表示支持，並認為這是民進黨非核家園政策轉彎的一個信號。



前“中研院”院長李遠哲昨日表示，他受邀擔任氣候變遷對策委員會的顧問，並強調核能在應對全球暖化中的重要性，認為台灣需要核能來達成減碳目標。李遠哲指出，如果不使用核能，人類可能會面臨滅絕的危機。挺核的李遠哲出任氣候變遷對策委員會的顧問一事，也被外界解讀為民進黨非核家園政策轉彎的信號。



對此，葉元之回應說，李遠哲的話非常重視核能的重要性，尤其是在面對全球暖化和氣候變遷的挑戰時。他認為，所有能源的使用都會帶來副作用，但核能相較於火力發電更為乾淨，對環境的破壞也較少。葉元之強調，台灣目前的能源政策與全球淨零碳排目標背道而馳，並呼籲賴清德重新考慮核能政策，以避免重蹈覆轍。



羅智強也表示，李遠哲的言論顯示出民進黨可能在非核家園政策上轉彎。他認為，黨派利益不應高於“國家”利益，支持民進黨儘早轉變核能政策。他回顧，馬英九十年前就已經指出核能與減碳的重要性，但當時民進黨並未聽取其建議。羅智強呼籲，現在至少應該聽取李遠哲的後知後覺，盡快轉變政策，為台灣的能源政策開闢新的道路。