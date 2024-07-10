鄭文燦案是綠營內鬥？綠委林俊憲批污辱司法

綠委林俊憲接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月10日電（記者 俞敦平）民主進步黨籍“立委”林俊憲今日受訪時，針對前桃園市長鄭文燦被爆涉貪案表示，應尊重司法調查，不應將案件政治化。他強調，中國國民黨提出的此案是民主進步黨內部鬥爭的相關言論是在侮辱司法，並酸中國國民黨籍桃園市議員凌濤成立議會調查小組的行動只是為了搏版面，呼籲各界停止政治炒作，尊重司法程序。



近日，前桃園市長鄭文燦涉貪案引發關注，有傳言稱此案為民進黨內部鬥爭的結果，並傳出在辦理鄭文燦案時需看蔡英文的意見。



對此，林俊憲指出，將鄭文燦案件牽扯到政治鬥爭是不合理的行為，這些言論無異於對司法官的侮辱，質疑國民黨是否認為檢察官和法官都是政治工具。他強調，司法機構應該獨立運作，任何人都不應干預司法調查。林俊憲呼籲各界尊重司法程序，讓司法機構徹查案件真相，而不是以政治口水製造社會紛亂。



針對凌濤提出成立議會調查小組查鄭文燦案的建議，林俊憲直言這只是為了增加新聞曝光度和個人知名度。他認為，既然司法機構已經展開調查，議員成立調查小組並無必要，只會徒增政治炒作。他呼籲，應讓司法機構專業地進行調查，避免社會因無根據的言論而陷入混亂。



林俊憲酸說，現今每個人都似乎變成了法官和檢察官，以新聞報導和傳聞自行解讀案件真相，這種情況並不可取。他相信檢察官會查明事實，希望各界尊重司法調查，停止不實的政治炒作，讓社會早日瞭解案件的真相。