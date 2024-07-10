黃國昌爆料鄭文燦案　吳釗燮卓榮泰也有角色

白委黃國昌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月10日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨籍“立委”黃國昌今天在“立法院”質詢“法務部長”鄭銘謙時表示，鄭文燦在桃園市長任內涉及的土地案，應不只鄭文燦一人辦得到，包括時任府方秘書長吳釗燮、“行政院秘書長”卓榮泰都曾下條子交辦，詢問是否該全面清查？鄭銘謙說，桃園地檢署正在偵辦中，若社會有提供任何告發或有新的資料，桃園地檢署會一併處理與瞭解。



黃國昌追問，此案是否往上偵辦無底線？鄭銘謙說，尊重檢察官的辦案，檢察官辦案不分黨派，證據到哪裡，就辦到哪裡。



民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，6日遭桃園地院裁定以新台幣500萬元交保，檢方不服提出抗告，9日重開羈押庭，法院裁定鄭文燦提高保釋金到新台幣1200萬元，同樣限制住居、出境、出海。檢方已當庭再提出抗告。



“立法院”司法法制委員會今天邀請“司法院”秘書長吳三龍、“法務部長”鄭銘謙等所屬相關單位列席就“盤點公私部門合作營運模式法制爭議之探究與改善”進行專題報告，並備質詢。



黃國昌今天質詢時提到，根據鄭文燦案時間軸，2017年9月鄭文燦收了台塑集團顧問、華亞園區建廠管理委員會主委廖俊松（羈押中）500萬，即於同月7日親自主持會議，並為廖俊松主導的土地開發提供“貼心服務”，內容包括“協助處理山坡地解編”、“協助處理最大地主”、“向“行政院”爭取核定國家重大建設，協助處理農地變更”。