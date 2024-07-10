台駐外官員又爆自肥！駐斐濟代表返台受調查

台駐斐濟代表陳盈連遭控自肥，需返台接受調查。（照片：駐斐濟台北商務辦事處官網） 中評社台北7月10日電／台駐美代表俞大㵢近期遭爆濫用公帑後，又有駐外館處人員爆料，駐WTO代表羅昌發、駐斐濟代表陳盈連、駐美代表處副組長魏月涵等人濫花公帑。台“外交部”今天表示，將進行瞭解，要求相關館長說明。另陳盈連一案，“外交部”已展開調查，全案先前已移送“法務部”廉政署接手調查。陳將於近期調回台，以配合接受台灣相關機關的調查。



根據《鏡週刊》報導，知情人士爆料，羅昌發將其太太黃鈺華加入“採購小組”群組，表面上是要處理採購事宜，但卻是讓下屬全天候處理黃交辦事項，包含官邸泳池清潔、花圃維護，還要求輪班監督地板鋪設、拔草等與公務無關的工作。



黃鈺華也被爆其指控當地雇員違反採購法、早退，要求羅昌發將人開除，但該雇員根本無法決標，早退也只是奉黃之命用公務車載她去採買。



此外，羅昌發還被控要求雇員倒家庭垃圾、以公帑報銷個人清潔用品、占用Volvo公務車當私家車用等情事。



駐斐濟代表陳盈連遭指控花新台幣60萬元公帑，在美國購買包含高階蘋果設備、音響擴大機、高階照相機等88項高檔用品，讓其住在洛杉磯的家人使用。



陳盈連也被爆2015年在洛杉磯置產，卻請領數百萬元房屋補助。



陳盈連曾擔任駐關島辦事處總領事。今年關島官邸清點財物，發現有95項物品遺失，陳指是官邸遭遇颱風淹水導致財物損壞，但官邸根本沒有淹水。



爆料者稱今年3月“外交部”已接獲檢舉，但至今沒有下文。



台駐美代表處祕書則在公務群組貼出千字文，指控其上司，行政組副組長魏月涵涉及霸凌，共有4大罪狀。另魏的先生焦國祐，先前也遭爆與女下屬婚外情，卻未遭懲處，反而高升北美司副司長。

