藍提大法官迴避被駁回　鍾佳濱肯定

綠委鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月10日電（記者 俞敦平）昨日國民黨團要求大法官許宗力與許志雄迴避審理“國會”改革法案“釋憲”案，遭到駁回，民主進步黨籍“立委”鍾佳濱表示，該申請欠缺適格性，並指出“憲法”法庭的判決標準應避免被無限擴大解釋，否則將對法庭運作產生嚴重影響。



今日下午，“憲法”法庭將審理“國會”擴權法案聲請“釋憲”案，引起廣泛關注。韓國瑜昨日以“立法院”名義，指定翁曉玲作為機關代表，聲請“憲法”法庭大法官許宗力與許志雄迴避審理此案。然而，“憲法”法庭已於昨日傍晚駁回這項聲請。



對此，鍾佳濱表示，這次事件顯示出韓國瑜在理解“憲法”訴訟法及“憲法”法庭功能上的誤解。鍾佳濱解釋說，過去的“釋憲”是向“司法院”大法官會議提出，但隨著“憲法”訴訟法的實施，現在是由“憲法”法庭來處理“釋憲”案。此次“釋憲”申請案由民進黨團51位委員提出，並進入了“憲法”訴訟程序。



鍾佳濱指出，“立法院”作為相關機關，並非訴訟的主體，也不是申請人或訴訟標的。然而，翁曉玲卻提出大法官迴避的申請，這種行為讓人感到疑惑，他酸說難道翁曉玲認為自己是大法官之母，大法官審理案件的資格還要她同意。他強調，相關機關不能要求大法官迴避，因為這會對“憲法”法庭的運作造成干擾。



此外，鍾佳濱指出，若任何大法官在接受新案審理過程中過去對相關案件有主張，都被質疑是否適合審理新案，那麼“憲法”法庭將無法正常運作。他擔心這種邏輯會被推廣至一般民事和刑事訴訟，導致法官被無限迴避，嚴重影響司法系統的運作。



最終，鍾佳濱肯定“憲法”法庭駁回韓國瑜提出的迴避申請的決定，認為這是一個正確且值得肯定的判決。這避免了大法官被不當要求迴避的情況，確保了“憲法”法庭的正常運作。