學姐黃瀞瑩大婚　比照雙城論壇簽備忘錄

民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩，已登記結婚，將在7月底舉辦婚宴。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月10日電（記者 張穎齊）曾任民眾黨主席柯文哲台北市長任內幕僚的台灣民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩有“學姐”之稱，擁有許多粉絲。她與記者老公劉家耀將在7月底舉辦婚宴，場地選在曾舉行台北、上海雙城論壇晚宴地點，兩人將簽定洗碗、曬衣、倒垃圾3項合作備忘錄，十分有趣。



黃瀞瑩2018年在藝人邰智源主持的“一日市長幕僚”影片爆紅，隔年與小她2歲的東森新聞台記者劉家耀交往迄今4年多。2人今年3月11日赴台北市北投戶政事務所登記結婚，令不少男網友心碎。



兩人婚禮將在7月底舉辦，喜帖採用報版型、報導由劉家耀主筆，搭配柯文哲曾說的“義無反顧拚一次”寫下“義無反顧結一次”，2人更將在宴客當天簽署洗碗、曬衣、倒垃圾3項合作備忘錄。民眾黨主席柯文哲、民進黨籍“立委”王世堅、中國國民黨籍台北市長蔣萬安都將到場見證。



黃瀞瑩今日出席民眾黨台北市議會黨團邀請前“內政部長”李鴻源演講活動。被記者問及此事，黃瀞瑩僅害羞說，“今天還是把焦點放在李鴻源部長的演講就好”！一旁的民眾黨議員陳宥丞、張志豪則笑呵呵，李鴻源更說，“瀞瑩結婚了，恭喜”！