藍委爆淘寶賣行車記錄器3百元　軍方被坑了

針對台軍方使用陸製行車記錄器，藍委徐巧芯提出相關質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）有關台灣軍方營區採用陸製行車紀錄器等事件，不只台灣民眾黨籍“立委”黃國昌砲火猛烈，中國國民黨籍“立委”徐巧芯、馬文君在質詢時也火力全開。徐巧芯更點名軍方採購的廠商是被列入拒絕的廠商黑名單，為什麼還進行採購？你們都不知道？有這種事情？甚至淘寶買只要新台幣300多元，標案上卻以2千多元得標，買了陸製又被坑錢。



台“國防部長”顧立雄今天幾度被問相關問題時，臉色都非常鐵青。徐巧芯要求查清楚並給時限。軍方則表示，目前已下架800部陸製行車記錄器。回去之後也會查清楚，兩個星期跟委員報告。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄報告“‘國軍’新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效”，併請“數位發展部”、“國發會”、通訊傳播委員會、“國科會”列席，並備質詢。



馬文君質詢提到，針對軍方將領車輛使用陸製行車記錄器質疑說，行車記錄器早就驗收結案。當時有一家互暢公司得標，結果她媽媽是義坤金屬，從大陸進了1千4百具。到底這個家族做了“國防部”多少生意？義坤金屬有34個案子被停權，互暢公司有17個案子被停權。如果這些家族做了“國防部”非常多標案，總共高達60件停權案子，很多都是用了陸製產品，還不斷拿到“國防部”案子。而這公司還去告她毀謗商譽。“國防部”會有怎麼樣作為？



顧立雄說，應該要在驗收程序，結合政風單位、法律單位一起進行驗收程序。

