藍委關心股房連動　楊金龍：無降息規劃

台“央行”總裁楊金龍接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月10日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”今日質詢關心股市與房市連動，“央行”利率是否會調整?台灣“中央銀行”總裁楊金龍答詢表示，利率決策不單只看房地產，利息價格影響層面還包含企業、個人。楊強調，台灣情況與美國不太一樣，“央行”考量貨幣決策時，會衡量台灣與國外情況來思考，目前為止，並無降息規劃。



“立法院”財政委員會10日邀請“中央銀行”總裁楊金龍報告“數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型”、金融監督管理委員會主任委員彭金隆、“數位發展部次長”林宜敬報告“創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業”，並備質詢。



中國國民黨籍“立委”賴士葆質詢時提出多項關鍵經濟問題，涵蓋股市與房市的連動效應、通膨壓力以及數位貨幣的推動進展。楊金龍在回答時強調，“央行”將密切關注這些議題，並在必要時採取措施以維持金融穩定。



賴士葆首先關心股市持續上漲是否會帶動房市新一波的上漲，楊金龍回應，這種情況確實有可能發生，政府已推出健全房地產方案，各部會需共同關注與密切監控房市動態。對於“央行”是否會進一步實施信用管制措施？楊金龍指出，“央行”一直在密切注意市場狀況，並表示目前的通膨情勢已有所緩和。



楊金龍進一步解釋，雖然過去三年的通膨率超過2%，但核心消費者物價指數（Core CPI）已降至2%以下，“央行”會在必要時採取措施以應對通膨壓力。他強調，“央行”的主要職責是維持金融穩定，而房價並不在“央行”的經營目標內，除非房價泡沫可能危及銀行體系的穩定性。



賴士葆隨後詢問“央行”數位貨幣的推動時間表，楊金龍回應表示，數位貨幣的推動需謹慎進行，目前仍在推動中。



當被問及未來是否可能完全沒有現金流通時，楊金龍表示，在可預見的未來，現金仍會存在，且比例仍會很高。他強調，虛擬貨幣僅為資產，並未具備貨幣的三個條件，因此不被視為真正的貨幣。他保證在其任內現金將繼續流通，並重申“央行”將持續關注市場動態，以確保金融體系的穩定和健康發展。