李遠哲：現階段談廢核不對的　已與賴討論

李遠哲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月10日電（記者 方敬為）前“中研院”長李遠哲將出任“賴政府”氣候委員會顧問，他今天出席自然科學博物館“氣候行動—全球沸騰時代”展覽開幕式，針對能源政策受訪時表示，台灣現階段談廢核是不對的，應該等綠能足夠了，再談廢核問題。他稱，已與賴清德有相關討論。



科博館10日舉辦“氣候行動—全球沸騰時代”展覽開幕式，館長焦傳金邀請“環境部部長”彭啟明、“教育部”常務次長林騰蛟、台中市副市長鄭照新、李遠哲等人為展覽揭幕，並致詞。



對於“賴政府”能源政策，現年88歲的李遠哲會後受訪表示，最近核能議題備受討論，他認為，應該從能源的大政策看，哪種能源是對台灣現階段最不好、環境影響最大的，就要先把它拿掉。核能相對火力能源製造的汙染較低，應等到綠能足夠了，再談廢核的問題。現在廢核，依照目前的能源狀況，就要多燒煤、燒油、燒氣，這是不對的。反而對環境造成傷害，所以廢核要往後延。



媒體問，是否會像賴清德建議？李遠哲說，賴在還沒有就任之前，就邀請過他幾次，都有討論相關問題。



李遠哲強調，台灣面積很小，人口稠密，所以即便做太陽能，或是海洋發電，單位面積所能夠獲得的能源轉換率不佳，對台灣而言是很辛苦的。以前台灣經濟的發展是從外面無止境的引進化石燃料，讓溫室氣體無止境的排放。現在國際間已不能接受，因此減碳排才是當務之急。



李遠哲說，台灣現在要廢核能，除非能購買到乾淨的能源，例如澳洲願意出口氫能給台灣，就有機會。台灣若要靠自己，以目前發展再生能源的能力，很不容易，所以國際合作還是很重要。



媒體問，有學者說核能會造成“國家安全”問題？李遠哲表示，台灣的核能發展與加拿大的核電廠不一樣，台灣不能把核電廠內的鈾拿出來做原子彈。