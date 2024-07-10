綠委槓上“數發部”次長闕河鳴　不歡而散

“數位發展部”政務次長闕河鳴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）“數位發展部”政務次長闕河鳴對於民進黨“立委”洪申翰一再詢問要不要將台馬與離島海纜列為關鍵基礎設施，兩人起了小小口角，闕河鳴最後直接轉頭回到座位。洪申翰也說，不用你回答了。雙方詢答出現火花。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄報告“國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效”，併請“數位發展部”、“國發會”、通訊傳播委員會、“國科會”列席，並備質詢。



洪申翰質詢問到，上周有個亞太議題專家有談到台灣海纜的問題，認為應該要把台灣電纜列為關鍵設施，他問過前“行政院長”陳建仁、NCC、“海巡署”等都認為要列入關鍵基礎設施，你認為呢？



闕河鳴答覆說，能否列為關鍵基礎建設要幾個要件，但他還沒講完，洪申翰搶答說，大家都同意列為關鍵基礎。



闕河鳴說，其他部會可能沒有我們清楚，台馬海纜微波備援是充足。



洪申翰詢問。但是遇到封鎖要把頻寬跟軍方使用的問題，闕河鳴說，微波部分軍方跟我們微波分開，可以到微波站去看，我們跟軍方分開。但確實有部分海纜是提供給軍方使用。



洪申翰則說，“數發部”還是不願將海纜列為關鍵基礎設施？闕河鳴則說，要不要列為關鍵基礎設施，每年會依照程序執行。



洪申翰則說，他去年3月第一次質詢陳建仁，“行政院”、“國安局”等都認為要列入。闕河鳴也說，我們沒有覺得不要列入，而是要按照程序。



洪申翰也建議，他沒有要求所有海纜都列入，但是台馬跟離島海纜可以列入嗎？闕河鳴回覆說，我們列入通盤考略，每一條都有評估跟分數。