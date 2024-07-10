台南好森活　黃偉哲推廣愛護老樹

台南市政府今天舉辦“台南400城市植感好森活”15場老樹巡禮系列活動開跑記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月10日電（記者 蔣繼平）台南市在今年邁入建城400年的里程碑並推出一系列活動，今天舉辦“台南400城市植感好森活”15場老樹巡禮系列活動開跑記者會，民進黨籍台南市長黃偉哲到場出席，邀請民眾一同保護綠色資源、感受老樹的故事，從認識、到重視、進而保護老樹。黃偉哲也寫下“枝繁葉茂、綠蔭永存”的祝福卡片並掛在記者會的佈景樹上。



台南市政府從7月10日至9月28日推出“台南400城市植感好森活”15場老樹巡禮系列活動，以走訪台南市列管老樹為主題，透過互動與藝術創作讓民眾感受老樹的歷史與文化價值。市府10日在北區台南公園舉行活動開跑記者會，民進黨籍台南市長黃偉哲到場出席，邀請民眾認識老樹，重視老樹，進而保護老樹，“農業部次長”杜文珍、民進黨籍市議員沈震東皆到場表達支持。



台南市目前有342株列管老樹，北區公園這棵列管編號004的菩提樹，樹齡超過110年，樹幹直徑約2.5公尺，樹圍7.77公尺，約需4人以上才能合抱，樹冠投影面積超過300坪，是全台已知最大的菩提樹。



今天也是老樹巡禮系列活動第一場，開場有音樂饗宴演出，再由植物文史專家李武昌老師分享介紹，帶出台南在日據時期就曾被譽為“樹林之都”的歷史。



黃偉哲致詞表示，老樹承載著民眾的成長記憶與生活文化，每一棵台南老樹都有其值得緬懷的故事，期望藉由此次老樹巡禮活動，讓民眾更加瞭解老樹及週邊環境的歷史，提高全民愛樹與保樹風氣。



台南市政府農業局指出，老樹巡禮規劃“走～來去找老朋友”、“老樹下散步”、“與樹共鳴”、“跟著樹梢搖曳搖”、“樹下納涼～藝植玩”五大主題、共計15場活動，活動內容豐富多樣，包括植物文史專家帶領樹下深度旅遊，還有植感藝術家帶領手作絹網創作、植物槌染，以及森活美學達人帶領精油鑑賞、肢體律動療癒身心，另更舉辦音樂饗宴活動，期讓民眾透過各種體驗探索老樹、認識老樹，沉浸在濃濃芬多精與植物氣息當中。