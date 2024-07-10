柯文哲笑談宮鬥劇　自信沒做壞事怕什麼

民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭聲押，震撼政壇，昨日二度交保，但桃園檢方提抗告，危機未解除。外傳台灣民眾黨主席柯文哲將是下一個整肅對象。柯文哲10日很有自信地表示，他沒做什麼壞事，要怕什麼？



鄭文燦遭檢調偵辦貪污案件後，各方猜測眾說紛紜，外傳是賴清德整肅政敵，還有更大的震撼彈，對象就是柯文哲。另外，民眾黨籍新竹市長高虹安助理費案，台北地方法院也將在7月24日上午宣判。



台灣民眾黨10日召開“按下F5，讓台灣更新”台灣民眾黨5周年黨慶宣傳記者會，由黨主席柯文哲、發言人李頂立、吳怡萱宣傳，民眾黨五周年黨慶大會將南下高雄盛大舉辦。



柯文哲會後接受媒體訪問笑說，他很喜歡看歷史劇，最近想起清朝四阿哥與八阿哥的宮鬥劇情，現在演的是賴清德與鄭文燦。比較奇怪的是，7年前檢調就有在監聽、跟監，為何7年後才辦案？這實在太奇怪。是要改朝換代才能辦？還是要被鬥垮了才會辦？這真奇怪。



柯文哲正色道，以他個人來說，他沒做什麼壞事要怕什麼？他主張公開透明，若對他哪邊有疑問，就把公文全部上網公開，再看看哪個地方有問題，他再說清楚講明白就好了。