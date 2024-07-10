台灣缺生理食鹽水　藍委轟官方違法進口

藍委羅廷瑋。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月10日電（記者 楊騰凱）台灣近期包括生理食鹽水等醫療輸液短缺，台“衛生福利部”食品藥物管理署啟動專案進口。然而中國國民黨籍“立委”羅廷瑋質疑，生理食鹽水並非必要藥品，依法只能進口樣品或贈品，而且不得出售，“衛福部”引用錯誤法條，帶頭違法。



在台灣醫療輸液市占率高達七成的“永豐化學工業公司”被發現數據造假，遭食藥署勒令停業，導致台灣生理食鹽水、葡萄糖液輸液短缺告急。



台灣“衛福部”食藥署目前採專案進口方式應處，但日前羅廷瑋就曾質疑，進口生理食鹽水沒有法源依據。食藥署今日召開記者會回應指出，進口生理食鹽水的法源依據為《藥事法》第55條以及《藥物樣品贈品管理辦法》第2條。



《藥事法》第55條規定，經核准製造或輸入之藥物樣品或贈品，不得出售。《藥物樣品贈品管理辦法》第2條則規定，藥物符合公共安全或公共衛生或重大災害之用者，得申請為藥物樣品。



羅廷瑋下午召開記者會回應食藥署。



羅廷瑋表示，食藥署說依照《藥事法》55條及《藥物樣品贈品管理辦法》第2條規定，申請供公共安全、重大災害之用並予以核准。但是《藥事法》55條規定，專案核准輸入的輸液，前提必須符合兩項要件，第一是樣品或贈品，第二是不得出售。



羅廷瑋指出，那未來食藥署所有提供的生理食鹽水輸液等等，上面會印樣品或贈品的字樣嗎？我們要使用的生理食鹽水是樣品或贈品嗎？而且不得出售，那為什麼健保會需要支出3億元的購買額度？



羅廷瑋砲轟，此案現在就是引用錯誤法條當成依據，我們感到百思不得其解，法律依據是硬擠出來的嗎？“衛福部”引用錯誤法條，根本就是帶頭違法。