民眾黨五周年　柯文哲憂2026沒人參選

民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨五周年黨慶首度跨過濁水溪以南，8月3日將在高雄舉辦。外界關心如何佈局2026地方選舉？民眾黨主席柯文哲10日直言，民眾黨從台北出發，會一步步往全台各地擴散，而2026找不到適當的人參選才是問題。



台灣民眾黨10日召開“按下F5，讓台灣更新”台灣民眾黨5週年黨慶宣傳記者會，由黨主席柯文哲、發言人李頂立、吳怡萱宣傳，民眾黨五週年黨慶大會將南下高雄盛大舉辦。



柯文哲會後接受媒體訪問表示，從台北出發一步步往全台各地擴散，是好幾年前的黨代表大會就決議通過了，不要每次都在台北辦黨慶。去年就在台中辦，今年則到高雄，未來也會在台灣各主要城市舉辦黨慶，這是預定的事情。



柯文哲說，政黨是人才的競爭，2026最重要的事情是要找到適當的人參選，找不到人才是問題。所以大概這半年到1年的時間，民眾黨最重要的工作是拜訪人才，找到適當的候選人。



媒體問及，民眾黨未來如何撕去小藍或小綠的標籤？柯文哲笑說，就做自己就好了。民眾黨“立法院”黨團每週二、週五都會開記者會，直接明白的告訴民眾，在每一項政策中的意見是什麼。過去常常是藍綠出牌，然後我們才跟，這樣永遠不是小藍就是小綠。現在我們會先講我們的態度、主張，一次、兩次、三次，慢慢的就把標籤撕掉了。



媒體追問，2024大選後，柯文哲有考慮增設民眾黨副主席職務，要等開完黨代表大會，修改黨章後才能夠處理，會否列入8月3日上午的黨代表大會議程？柯文哲指出，任何黨代表提案只要有15人連署的話，就可以送進黨代表大會討論，而他對增設副主席的態度是開放的，沒有預設立場，就看每一位黨代表的想法。