鄭文燦捲土地弊案　若過關市值爆增為57億

華亞科技園區在1994年成立。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月10日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦遭聲押的弊案，華亞科技園區（工五工業區）擴大開發計劃位在桃園市龜山區，緊鄰新北市林口區，其中有一塊約9.5公頃的農地，因為大小的關係，遲遲無法變更為工業用地，因此重劃業者就找上鄭文燦，希望鄭能居中幫忙。中國國民黨籍桃園市議員凌濤曾驚爆，若該計劃變更成功，總價值將超過新台幣57億元。



民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，6日遭桃園地院裁定以新台幣500萬元交保，檢方不服提出抗告，8日高院作出裁定，發回桃園地院更裁，9日上午10點重開羈押庭。羈押庭一開就超過4個小時，結果桃園地院裁定鄭文燦提高保釋金到新台幣1200萬元，同樣限制住居、出境、出海。檢方已當庭再提出抗告。



華亞科技園區是在1994年由南亞塑膠工業公司依據都市計劃法申請開發，為台灣第一宗由民間企業自行開發的乙種工業區，該園區主要提供高科技廠商進駐及成立亞太地區企業總部，因當時正值台灣經濟起飛，讓華亞科技園區發展迅速。



華亞科技園區總面積158公頃，共有108家廠商進駐，員工總數超過2.5萬人，對桃園市工業產值貢獻良多，但因廠房空間已飽和，導致供不應求，因此桃園市政府在2017年開始規劃該園區擴大開發計劃，“經濟部”和“內政部”在2018年和桃園市府達成共識後，就著手擬訂都市計劃，原本市府想用區段徵收取得土地，但鄭文燦當時卻指示讓擴大案旁一塊多數是墓地的土地，讓業者自辦重劃。



華亞科技園區擴大開發計劃最後也因有區段徵收和自辦重劃等兩種方案爭議，導致計劃案目前仍卡在“內政部”都委會審查中。沒想到在鄭文燦卸任桃園市長1年6個月後，會因桃園地檢署重新調查該案，而讓弊案曝光，也讓鄭因此身陷官司風暴，這恐怕是鄭所始料未及的事情。