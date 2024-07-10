林士傑台南街頭遭槍殺　附近居民憂心治安

台南市漁會理事長林士傑8日在自家門口遭襲，就倒在這塊白色立式招牌旁，目前現場已經採證、清理完畢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月10日電（記者 蔣繼平）民進黨籍台南市議員林依婷父親、台南市漁會理事長林士傑8日清晨在家門遭伏擊身中多槍送醫不治，震驚全台。最新報導指出槍手換3車逃亡，警方正在全力偵辦中。目前案發地點已完成採證、清理完畢，附近民眾對此案都議論紛紛，對發生不幸的事均感到遺憾，同時也憂心治安問題。



8日清晨5時許，民進黨籍台南市議員林依婷父親、台南市漁會理事長林士傑一如往常步出家門、準備收拾東西去爬山，不幸在家門口遭埋伏已久的黑衣男襲擊，身中數槍倒臥血泊之中，緊急送醫不治身亡，享年53歲，案件震驚政壇並引起社會高度關注。



根據警方調查，槍手對林士傑射擊11槍，初步研判5槍貫穿死者胸腔，導致雙肺血胸而死亡。而在監視器畫面曝光後更是震驚各界，當時林士傑已經中彈倒地，槍手仍不放過，至少連開11槍後逃逸。



林士傑案發生地點就在位於台南市南區新樂路段的住處，該處為新樂路與健康路三段的路口，該處是一整排的透天店面，林士傑遭槍擊後就倒在白色霧面的立式招牌旁，現場已經採證、清理完畢。詢問附近住戶都清楚知道此案，也對案情議論紛紛。



根據媒體10日最新報導，槍手換3車逃亡，第二輛疑似作案車輛曝光，已從高雄拖回台南進行鑑識採證。對此，台南市刑警大隊大隊長張文源10日表示，目前以車追人，犯嫌影像一直在掌握之中。