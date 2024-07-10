柯文哲問賴：真的希望4年台灣都亂糟糟？

民眾黨主席柯文哲主持記者會，宣傳5週年黨慶的5個F：Formosa、Future、Faith、Freedom、Focus。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）賴清德執政一個多月朝野嚴重對立，台灣民眾黨主席柯文哲10日感嘆道，癱瘓“立法院”、讓台灣空轉，他本來以為是民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的主意。但現在可以比較清楚確定，賴清德恐怕也想這麼做。他要問賴清德，真的希望4年任期每天都亂糟糟嗎？



民眾黨10日召開“按下F5，讓台灣更新”台灣民眾黨5週年黨慶宣傳記者會，由黨主席柯文哲、發言人李頂立、吳怡萱宣傳。民眾黨五週年黨慶大會將首度跨過濁水溪以南，8月3日於高雄展覽館盛大舉辦。



民眾黨發言人李頂立介紹，F5是指電腦的“重新整理”鍵，而這次黨慶的5個F，包含Formosa（台灣）、Future（未來）、Faith（信念）、Freedom（自由）、Focus（專注）。黨慶報名也非常踴躍，上週開放報名，一天內就有破千人報名。



柯文哲表示，台灣民眾黨成立已5年，回想5年前黨員衹有100人，現在已超過3萬人。民眾黨經歷2次中央選舉、1次地方選舉，在藍綠兩大黨的夾殺下，一步步走到這裡。今年2月1日新“國會”成立後，民眾黨秉持理性、務實、科學的精神，與清廉、勤政、愛鄉土的信念，為台灣打拚。推動“國會”改革修法、再生醫療法，接下來還會推動財劃法、電業法修法等，並且持續主張三權分立、權責相符、促進地方自治應該具體實踐。



柯文哲感嘆道，民眾黨很認真工作，對選民負責，但這半年來，卻看到民進黨“立委”在“立法院”採取各種杯葛手段，用這種不斷升高對立的手法癱瘓議事。最離譜的是還自己反對自己的提案。內政委員會討論選罷法修法時，還自己提案又撤掉。甚至之前“國會”改革修法時，還用假消息把年輕人騙上街頭，癱瘓“立法院”、讓台灣整個都在空轉。



柯文哲說，他覺得這種方式很奇怪，一開始還以為是柯建銘的主意，但現在可以比較清楚確定，賴清德恐怕也想這麼做。他要問賴清德，真的希望4年任期裡，台灣都這樣空轉，每天亂糟糟的嗎？不管是台南學甲88槍槍擊案，到現在致人於死的11槍，“立院”朝野對抗、暴力氛圍，是會傳染到社會的。