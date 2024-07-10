凌濤：桃園燦系低調　沒人敢捍衛鄭文燦清白

國民黨桃園市議員凌濤接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月10日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍桃園市議員凌濤今日受訪時表示，下會期他將在桃園市議會成立專案調查小組，清查前桃園市長鄭文燦任內所有案件，一定會把所有貪贓枉法的事情都掀出來，還桃園市民公道，全面迎戰，清查到底。



凌濤也表示，現在桃園在地親近鄭文燦的“燦系”都已轉趨低調，沒有一個人敢捍衛鄭文燦的清白，他替鄭文燦感到悲哀。如果鄭文燦案件屬實，這些燦系民代恐怕會爆發跳船潮。



凌濤今日下午北上參加政論節目錄影，並接受媒體訪問。



民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭桃園地檢署聲押，法院裁定新台幣500萬元交保；經抗告後，昨改以1200萬元交保。



凌濤表示，這件案子時隔7年才偵辦，在外界看來實在疑點重重，整體土地重劃案的總值逼近千億元，這個案子一定要追查到底，因為外面傳言太久了，下個會期他將在桃園市議會提出成立專案調查小組，希望不會被阻擋，如果任何市議員要阻擋他成立專案小組，那他會高度懷疑此人是否也涉入其中。



凌濤指出，我們看到很多民進黨民代搞不清楚桃園市議會的議事規則，規則很清楚可以成立專案小組調查相關資料，而目前鄭文燦相關案件所有土地重劃徵收案的會議紀錄，我們都會一一調閱，依照事實全面迎戰，清查到底。



凌濤表示，民進黨“立委”林俊憲竟然說他是在蹭鄭文燦的新聞熱度，這種說法實在笑死人了，自己身為桃園市議員，在檢驗前桃園市長鄭文燦，這是理所當然的，自己也不是現在才檢驗，其實從兩年前他參選桃園市議員開始，已經追了整整兩年，我們是幫桃園市民討回公道，一定要把所有貪贓枉法的事情，所有不法的事情，全部掀出來。



凌濤指出，林俊憲怎麼不去管管台南的槍擊事件？最近台南爆發的社會案件都讓人感到人心惶惶，後面又牽扯什麼樣的光電利益，怎麼林俊憲不去管好台南，還要來管桃園的事情，難道林俊憲也在蹭鄭文燦的熱度嗎？



另一方面，凌濤也指出，桃園現在的“燦系”民代轉趨低調，沒有一個人敢直接對外宣稱鄭文燦是清白的，大家都是顧左右而言他、避重就輕，他替鄭文燦感到悲哀。如果鄭文燦的案件屬實，這些燦系民代恐怕會掀起一陣跳船潮，那麼其他民進黨系統，包括新潮流系的南流或是“正國會”、湧言會等，相信很快就會來接觸這些燦系民代。