林佳龍：目前“邦交”國穩固　正規劃賴出訪

林佳龍與媒體茶敘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）是否擔心中國大陸對於台灣剩下12“邦交”國出手？台外交部長林佳龍今天表示，今年初大選之後，中國就挖了我們諾魯的牆角，我們很戒慎恐懼，520就職前後我們都嚴正以待，也算是平順。



林佳龍也說，有關於賴清德出訪，若要到“友邦”會過境美國等，目前都在規劃中，有決定會跟大家報告。



林佳龍今天與媒體茶敘，暢談上任後的施政規劃。他說，最近一個半月他都花時間在“邦交”國關係檢討與盤整合作項目。現在還在開議時間（指立法院），等結束他會有比較多時間去拜訪“邦交”國，真正落實合作項目。我們都已經擬定工作目標與時程，“這12個“邦交”國目前是穩定狀態”。



林佳龍表示，但是大陸會有很多施壓，涉及到簽證問題，涉及到大陸對2758號決議文等，全面性在雙邊聲明或是國際組織上要用法律戰。雖然沒有挖光台灣“邦交”國，但是要堵死台灣國際參與的路。



“中華民國”目前剩下12個“邦交”國，包括歐洲教廷，非洲史瓦帝尼，大洋洲馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯，以及中美洲貝里斯、瓜地馬拉，加勒比海地區海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁和南美洲巴拉圭。



他也說，包括海警法、懲戒台獨22條等都可能會有後續發展，我們做了好多對策，我們都有請外館要關注因應。



媒體詢問賴清德接下來幾個月可能有出訪行程，美國大選情況難以預料，有沒有受到大選影響，加上駐美代表處風波後續調查報告，是否會影響出訪安排工作？



林佳龍表示，有關於總統出訪，若要到“友邦”會過境美國等，目前都在規劃中，有決定會跟大家報告，往例都是由總統府說明。



他表示，我們確實有幾個出訪行程在規劃，現在還沒有定案，美國今年大選年，怎麼能夠達到元首出訪目標，但是不要引起沒有必要的反應，這個都在評估規劃協調中。

