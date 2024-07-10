林佳龍：俄烏戰爭很多武器就近由台灣生產

林佳龍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）台灣能否加入美國的國防供應鏈？台“外交部長”林佳龍今日給出肯定的答案，他與媒體茶敘時表示，美國針對“友岸外包”有納入台灣，至於是哪個項目，現在還在洽談中。他強調，現在俄烏戰爭很多武器、彈藥，相關設備，就近由台灣生產，這個大方面是一致，具體項目洽談當中。



美國在台協會（AIT）前台北辦事處長孫曉雅在被問及相關問題時，也沒有持否定態度，而是表示，台灣在先進製造、高科技和電子領域處於領先地位，隨著“國防”工業變得愈來愈高科技，台灣勢必會扮演一定的角色，無論是作為零件供應商等，美國有各種各樣的代表團訪台，關注資安、無人機等，彼此對合作都有感興趣，但台灣民間企業必須採取措施，以達到“國防”供應鏈的標準。



林佳龍今舉行上任後首場媒體茶敘。他表示，美國國防供應鏈針對友岸外包也有納入台灣，至於是哪個項目，現在正在洽談當中。



媒體詢問美國代表團都提到希望台灣能夠加入美台國防供應鏈，五大信賴產業怎麼將工業加入台美“國防”供應鏈？



林佳龍表示，台灣“國防”自主未來希望有些是台灣自產，有些是配合美國國防供應鏈，以及現在俄烏戰爭很多武器、彈藥，或是相關設備，是就近由台灣來生產。他強調，這個大方面是一致，具體項目都在洽談當中。